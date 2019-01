Zürich (ots) - Manche Schweizer Casinos, die gerne ins

Online-Glücksspiel einsteigen wollen, können es sich nicht leisten.

Kleinere Standorte, die 2017 mit einem Verlust abgeschlossen haben,

prüfen nach wie vor einen Einstieg und warten. Dies berichtet die

«Handelszeitung». Hintergrund ist, dass die Anforderungen an

Schweizer Casinos für eine Online-Geldspiel-Lizenz hoch sind: 3

Millionen Franken für jede Konzession pro Standort und mindestens 20

Prozent des Eigenkapitals vom Bruttospielertrag. Diesen Anforderungen

werden derzeit nicht alle Standorte in der Schweiz gerecht, wie

Recherchen der «Handelszeitung» ergeben. Vom Casinoverband heisst es:

«Die Kapitalerfordernisse werden akzeptiert.» Nur grosse Spielbanken

wie Swiss Casinos und Grand Casino Baden sind fest entschlossen, mit

einem Online-Angebot in der zweiten Jahreshälfte zu starten. Zu den

Investitionskosten und Ertragserwartungen will sich ausser dem Casino

Interlaken, das mit «12 bis 15 Millionen Bruttospielertrag im zweiten

vollen Geschäftsjahr» rechnet, aber keiner der Betriebe äussern.



