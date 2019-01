BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat sich dafür ausgesprochen, London gegebenenfalls eine Fristverlängerung für den Brexit einzuräumen. "Ich bin kein Verhandler, aber wenn das Vereinigte Königreich mehr Zeit bräuchte, um seine Position zu klären, hätte ich nichts dagegen", sagte Altmaier in einer auf Englisch geführten Diskussionsrunde beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Wenn es eine Einigung gebe, die Kollateralschäden verhindere, sei dies zu begrüßen.

Man müsse abwarten, um was London ersuche, und dies dann "mit einer konstruktiven Einstellung prüfen", sagte Altmaier. Man würde dann eine Verlängerung prüfen. "Es ist ein ernster Moment, und das erfordert viel Verantwortung und gegenseitiges Verständnis." Eine Mehrheit für ein mögliches zweites Referendum sehe er in Großbritannien noch nicht.

EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici forderte von London aber "eine Klarheit der Optionen", bevor eine mögliche Bitte um Aufschub geprüft werden könne. "Wir warten darauf, dass sie uns nicht sagen, was sie nicht wollen, sondern, was sie wollen", erklärte er. "Wir brauchen einige Klarheit, sogar, um ihnen einige Zeit für Klärungen zu geben." Nötig sei eine Art begründeter Bitte. Er hoffe immer noch, dass Großbritannien in der Europäischen Union bleibe, betonte der Franzose.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 23, 2019 10:59 ET (15:59 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.