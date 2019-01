Die Aktien des Chipindustrie-Ausrüsters ASML sind am Mittwochnachmittag vorübergehend deutlich ins Plus gedreht. Zuletzt gewannen sie aber nur noch 0,5 Prozent Am Vormittag waren sie nach einem enttäuschenden Ausblick noch klar im Minus gewesen.

Auch der gesamte europäische Technologiesektor arbeitete sich im Handelsverlauf ins Plus vor, reduzierte zuletzt aber seine Gewinne im Zuge der in New York ins Minus gedrehten Nasdaq-Indizes.

Analysten, die sich am Mittwoch zu ASML äußerten, blieben bei ihren positiven Anlageempfehlungen. So stufen die Häuser Kepler, Barclays und Goldman die Aktie mit "Buy" ein, JPMorgan mit "Overweight"./ajx/he

ISIN NL0010273215

AXC0234 2019-01-23/17:35