Zürich (ots) - Konrad Hummler, ehemaliger Wegelin-Privatbankier

und mittlerweile VR-Präsident der Private Client Bank, äussert sich

optimistisch zur Lage an den Finanzmärkten: «Ich habe in den

Verwerfungen Ende Jahr eine gewisse Robustheit des Marktes erkannt.»

Es sei zuletzt «viel Lärm» zu hören gewesen, «der so laut war, dass

die fundamentale Verfassung der Weltwirtschaft nicht mehr hörbar

war». Es gehe vielen Unternehmen gut. Auch das schwächere

Wirtschaftswachstum in China beunruhigt Hummler nicht. China werde

sich mit den USA im Handelskonflikt einigen, China könne sich gut

anpassen. «Die chinesische Wirtschaft kann viel mehr auffangen, als

wir meinen. Insofern bin ich nicht zu nervös, was die Entwicklung

angeht.» Mit Blick auf die Geldpolitik und das Agieren der SNB sagte

Hummler: «Uns muss klar sein, dass wir uns in der Schweiz im

Schlepptau der Europäischen Zentralbank befinden und abhängig davon

sind, wie sich der Euro entwickelt.» Die SNB werde ihre Politik so

bald nicht ändern. «Ich rechne nicht mit irgendwelchen

Schockmassnahmen in der jetzigen Situation.» Den Entscheid der SNB,

der Schweizer Exportindustrie zu helfen, könne man kritisieren. «Aber

wovon würde die Schweiz sonst leben, wenn nicht von ihrer

Exportbranche?»



