Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Procter & Gamble nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 US-Dollar belassen. Der Konsumgüterhersteller habe im vergangenen Quartal mit dem Umsatzwachstum aus eigener Kraft sowie dem Gewinn je Aktie (EPS) positiv überrascht, schrieb Analyst Jason English in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dazu komme der positivere organische Umsatzausblick auf das Geschäftsjahr./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2019 / 08:04 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0085 2019-01-23/17:40

ISIN: US7427181091