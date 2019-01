Mainz (ots) -



Eine Nahrungsmittelunverträglichkeit ausgelöst durch Weizen ist unter anderem Thema im landespolitische Magazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz" des SWR Fernsehens am Donnerstag, 24. Januar 2019, ab 20:15 Uhr.



Es ist eine Krankheit, die die Wissenschaft lange Zeit vor ein Rätsel stellte. Die genaue Bezeichnung lautet "Nicht-Zöliakie-Weizensensitivität" (NCWS), sie beschreibt eine bislang kaum bekannte Weizenunverträglichkeit, die durch bestimmte Proteine ausgelöst werden soll. Die Beschwerden reichen über Durchfall, Bauchschmerzen und Müdigkeit bis hin zu psychischen Erkrankungen wie etwa Depressionen. "Die NCWS ist nicht zu verwechseln mit einer Zöliakie - einer Glutenunverträglichkeit - oder einer Weizenallergie", erklärt Prof. Dr. Dr. Detlef Schuppan, von der Universitätsmedizin Mainz. Er erforscht die Weizenunverträglichkeit seit Jahren und ist den Ursachen auf der Spur. Doch wer sollte Gluten tatsächlich meiden? Und wie gut sind Nahrungsmittelunverträglichkeitstests, die es in Apotheken gibt? "Zur Sache Rheinland-Pfalz"-Reporter Wolfgang Heintz hat den Forscher besucht und einen Selbstversuch gemacht.



Moderation: Britta Krane



Weitere Themen der Sendung: - Streit um Sommerrodelbahn - Anwohner in Dannenfels/Donnersberg fürchten um ihre Ruhe - Zur Sache will's wissen: Wohnungsnot und kein Ende - Lässt das Land die Bürger im Stich? - Zur Sache-PIN: Gibt es genügend sozialen Wohnungsbau? Gast im Studio: Matthias Günther, Diplom-Ökonom, Pestel-Institut - Ungeklärte Todesfälle - Bleiben zu viele Morde unentdeckt? - Neue Comicglosse: "Zur Sache - jetzt wird's ernst!" / "Comic-Nahles" zu Gast bei Britta Krane



"Zur Sache Rheinland-Pfalz!" Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews und Satirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.



