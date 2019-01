Europas Aktienmärkte haben ihre am Mittwochnachmittag eingefahrenen Kursgewinne zum Handelsschluss wieder abgegeben. Sie folgten damit dem Muster in New York, wo die Indizes nach anfänglichen Kursaufschlägen ebenfalls drehten.

Insgesamt sind nach der jüngsten Börsenrally die Anleger wieder vorsichtiger geworden, zumal der Handelskonflikt zwischen den USA und China längst nicht vom Tisch ist.

Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone ging mit einem Minus von 0,02 Prozent auf 3112,13 Punkten aus dem Handel. Auch der Pariser Cac 40 drehte kurz vor Schluss wieder ins Minus und beendete den Tag 0,15 Prozent tiefer auf 4840,38 Punkten. Der britische FTSE 100 verlor mit 0,85 Prozent auf 6842,88 Zähler deutlicher./ajx/he

ISIN GB0001383545 FR0003500008 EU0009658145

AXC0244 2019-01-23/18:04