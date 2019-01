Es ist zum Haare raufen: Am Ende der vergangenen Woche schien das Ende des ruinösen Handelskrieges zwischen USA und China zum Greifen nah. Heute (Mittwoch) berichten Insider, dass die USA doch wieder ein Gesprächsangebot ausgeschlagen haben. Der Dax kommt zu Beginn des Handelstages unter Druck. Andreas Lipkow, Kapitalmarktstratege bei der Comdirect, beschreibt nüchtern und anschaulich, welche dramatischen Folgen der Handelskrieg für die weltweite Konjunktur hat. Weitere Themen dieser Ausgabe der "Börse am Mittwoch" Weltwirtschaftsgipfel in Davos ohne die USA - Was bleibt? IBM schrumpft und wird dafür gefeiert? USA Banken Bilanzen - eine Zwischenbilanz? Warum ist der Vorwurf der Geldwäsche so kritisch? wieder einmal Aufspaltung ebay - was bringt das?