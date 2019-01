FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem moderaten Minus hat sich der DAX zur Wochenmitte aus dem Handel verabschiedet. Die kraftlose Erholung an der Wall Street konnte hierzulande nicht zu Kursgewinnen motivieren. Händler sprachen mit Blick auf den US-Markt vor allem von technisch geprägten Gewinnmitnahmen, schließlich gab es überraschend gute Quartalszahlen von IBM, United Technologies und Procter & Gamble.

Auch in Europa überwogen gute Zahlen, besonders von den Einzelhändlern. Dazu sorgte für Entspannung, dass die US-Regierung Medienberichte dementiert hatte, wonach die Vorbereitungsgespräche für die Handelsgespräche Ende Januar abgesagt worden seien. Der chinesische Vize-Premier Liu He reise wie geplant Ende des Monats nach Washington. Der DAX gab um 0,2 Prozent auf 11.072 Punkte nach.

RWE setzten sich mit 5,1 Prozent Aufschlag klar an die DAX-Spitze. Hier trieb die Hoffnung auf höhere Entschädigungen für den überstürzten Kohleausstieg, da nun auch die Kosten für die Stilllegung der Tagebaue hinzukämen. Deutsche Börse kletterten um 1,1 Prozent nach guten Zahlen. Der Börsenbetreiber hat den bereinigten Gewinn auf Basis des Konzern-Periodenüberschusses im vergangenen Jahr um 17 Prozent gesteigert.

Positiv überraschen konnten auch die Quartalszahlen aus dem Sektor der lange gebeutelten Einzelhändler. Sowohl Carrefour als auch Ahold Delhaize legten deutlich zu und machten die Branche zur stärksten in Europa. Entsprechend folgten auch Metro im MDAX mit 1,1 Prozent Plus und Ceconomy sogar mit 5,9 Prozent.

Auch bei den Luftfahrt-Aktien ging der Höhenflug europaweit weiter. Hier trieb eine positive Studie von Moody's. Die Analysten sehen einen schnelleren Anstieg der Nachfrage als bei den Kapazitäten. Lufthansa stiegen um 3,3 Prozent.

Kurstreibend wirkten auch Analystenempfehlungen, die Aktien nach dem Ausverkauf des vergangenen Jahres nun als billig einstufen. So hat die UBS den Stahlhändler Klöckner & Co mit dieser Begründung auf "Kaufen" hochgestuft, die Aktien stiegen um 2,5 Prozent. In Hausse-Stimmung bei den Nebenwerten zeigten sich Heidelberger Druck. Sie sprangen um 14,4 Prozent dank der Meldung, dass die chinesische Masterwork Group im Zuge einer Barkapitalerhöhung als Ankeraktionär einsteigt.

MTU profitierten von starken Quartalszahlen bei United Technologies und legten um 1,9 Prozent zu. Der US-Konzern ist die Muttergesellschaft von Triebwerkshersteller Pratt & Whitney. S&T im TecDAX sprangen um 8 Prozent nach oben. Zahlen und Ausblick lagen zwar nur im erwarteten Rahmen, doch stützte die Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms von bis zu 30 Millionen Euro.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 89,7 (Vortag: 74,8) Millionen Aktien im Wert von rund 3,19 (Vortag: 2,92) Milliarden Euro. Es gab 14 Kursgewinner und 15 -verlierer und 1 unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.071,54 -0,17% +4,85% DAX-Future 11.045,00 -0,30% +4,46% XDAX 11.048,61 +0,09% +4,42% MDAX 23.418,57 +0,41% +8,48% TecDAX 2.593,01 +0,60% +5,83% SDAX 10.398,05 +0,62% +9,35% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,68 4 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 23, 2019 11:52 ET (16:52 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.