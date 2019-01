Der DAX konnte den Tag zunächst mit der Verteidigung des Kursbereiches bei 11.000 Punkten beginnen. Sofort waren die Optimisten zur Stelle und interpretierten dies als Grund um Aktien zu kaufen. Es kam in der Folge zu einem Kursanstieg bis in die Nachmittagsstunden. Doch dann die Überraschung. So schnell, wie die Käufer aufgetaucht waren, so schnell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...