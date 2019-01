Von Michael Denzin

FRANKFURT (Dow Jones)--Knapp behauptet haben Europas Aktienmärkte am Mittwoch den Handel beendet. Die kraftlose Erholung an der Wall Street konnte nicht zu Kursgewinnen motivieren. Händler sprachen mit Blick auf den US-Markt vor allem von technisch geprägten Gewinnmitnahmen, schließlich gab es überraschend gute Quartalszahlen von IBM, United Technologies und Procter & Gamble. Auch in Europa überwogen gute Unternehmenszahlen, besonders von den Einzelhändlern Carrefour und Ahold.

Dazu sorgte für Entspannung, dass die US-Regierung Medienberichte dementiert, wonach die Vorbereitungsgespräche für die Handelsgespräche Ende Januar abgesagt worden seien. Der chinesische Vize-Premier Liu He reise wie geplant Ende des Monats nach Washington. Der DAX gab 0,2 Prozent ab auf 11.071 Punkte, der Euro-Stoxx-50 verlor 1 Punkt auf 3.112 Punkte.

Einzelhändler überraschen positiv - Hoffen auf Entschädigung bei RWE

Im DAX setzten sich RWE mit 5,1 Prozent Aufschlag klar an die Indexspitze. Hier trieb die Hoffnung auf höhere Entschädigungen für den überstürzten Kohleausstieg, da nun auch die Kosten für die Stilllegung der Tagebaue hinzukämen. Deutsche Börse kletterten um 1,1 Prozent nach guten Zahlen. Der Börsenbetreiber hat den bereinigten Gewinn auf Basis des Konzern-Periodenüberschusses im vergangenen Jahr um 17 Prozent gesteigert.

Positiv überraschen konnten die Quartalszahlen der lange gebeutelten Einzelhändler. So verbesserten sich Carrefour in Paris um 6,9 Prozent. Der flächenbereinigte Umsatz stieg hier im vierten Quartal unerwartet um 1,9 Prozent. Auch Wettbewerber Ahold Delhaize konnte mit seinen Gewinnzahlen den oberen Rand der Planziele erreichen. An der Amsterdamer Börse stiegen die Aktien um 3,2 Prozent. In Europa war der Stoxx-Subindex der Einzelhändler mit 1,6 Prozent Plus klarer Tagessieger unter den Sektoren. Entsprechend folgten auch Metro im MDAX mit 1,1 Prozent Plus und Ceconomy sogar mit 5,9 Prozent.

Auch bei den Luftfahrt-Aktien ging der Höhenflug europaweit weiter. Lufthansa stiegen um 3,3 Prozent und Air France-KLM um 3,5 Prozent. Bei British-Airways-Mutter IAG ging es um 1,9 Prozent nach oben. Hier trieb eine positive Studie von Moody's. Die Analysten sehen einen schnelleren Anstieg der Nachfrage als bei den Kapazitäten. Zudem seien bei den aktuellen Ölpreisen auch noch Margenanstiege denkbar.

Kurstreibend wirkten auch Analystenempfehlungen, die Aktien nach dem Ausverkauf des vergangenen Jahres nun als billig einstufen. So hat die UBS den Stahlhändler Klöckner & Co mit dieser Begründung auf "Kaufen" hochgestuft, die Aktien stiegen um 2,5 Prozent. In Hausse-Stimmung bei den Nebenwerten zeigten sich Heidelberger Druck. Sie sprangen um 14,4 Prozent nach der Meldung, dass die chinesische Masterwork Group im Zuge einer Barkapitalerhöhung als Ankeraktionär einsteigt.

MTU profitierten von starken Quartalszahlen bei United Technologies und legten um 1,9 Prozent zu. Der US-Konzern ist die Muttergesellschaft von Triebwerkshersteller Pratt & Whitney. S&T im TecDAX sprangen um 8,0 Prozent. Zahlen und Ausblick lagen zwar nur im erwarteten Rahmen, jedoch stützte die Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms von bis zu 30 Millionen Euro.

Bei der Online-Apotheke Zur Rose ging es um 3 Prozent nach oben. Der Umsatz der Muttergesellschaft von Doc Morris legte im vergangenen Jahr um gut 20 Prozent zu.

=== . Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Europa Euro-Stoxx-50 3.112,13 -0,67 -0,0% +3,7% . Stoxx-50 2.859,22 -5,52 -0,2% +3,6% . Stoxx-600 354,89 -0,20 -0,1% +5,1% Frankfurt XETRA-DAX 11.071,54 -18,57 -0,2% +4,9% London FTSE-100 London 6.844,88 -56,51 -0,8% +3,6% Paris CAC-40 Paris 4.840,38 -7,15 -0,1% +2,3% Amsterdam AEX Amsterdam 507,46 +0,72 +0,1% +4,0% Athen ATHEX-20 Athen 1.683,23 +6,44 +0,4% +4,7% Brüssel BEL-20 Bruessel 3.457,39 +8,20 +0,2% +6,6% Budapest BUX Budapest 40.818,69 -145,02 -0,4% +4,3% Helsinki OMXH-25 Helsinki 3.999,69 -11,14 -0,3% +8,5% Istanbul ISE NAT. 30 Istanbul 126.442,15 +468,22 +0,4% +10,6% Kopenhagen OMXC-20 Kopenhagen 933,80 -4,44 -0,5% +4,7% Lissabon PSI 20 Lissabon 5.068,74 +17,27 +0,3% +7,5% Madrid IBEX-35 Madrid 9.128,80 +91,30 +1,0% +6,9% Mailand FTSE-MIB Mailand 19.400,15 -37,12 -0,2% +7,2% Moskau RTS Moskau 1.186,51 +16,72 +1,4% +11,3% Oslo OBX Oslo 782,68 -4,19 -0,5% +5,9% Prag PX Prag 1.021,65 +4,67 +0,5% +3,6% Stockholm OMXS-30 Stockholm 1.478,72 -7,61 -0,5% +5,0% Warschau WIG-20 Warschau 2.407,09 +47,86 +2,0% +5,7% Wien ATX Wien 2.935,88 -11,82 -0,4% +8,2% Zürich SMI Zuerich 8.957,19 -9,15 -0,1% +6,3% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 0,22 -0,01 -0,02 US-Zehnjahresrendite 2,74 0,00 0,06 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:26 Di, 17:53 % YTD EUR/USD 1,1391 +0,24% 1,1368 1,1359 -0,6% EUR/JPY 124,62 +0,31% 124,65 124,25 -0,9% EUR/CHF 1,1329 -0,03% 1,1342 1,1330 +0,6% EUR/GBP 0,8713 -0,64% 0,8767 0,8770 -3,2% USD/JPY 109,41 +0,07% 109,63 109,37 -0,2% GBP/USD 1,3074 +0,88% 1,2968 1,2954 +2,4% Bitcoin BTC/USD 3.575,63 -0,20% 3.571,75 3.583,87 -3,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,97 53,01 -2,0% -1,04 +13,7% Brent/ICE 60,77 61,50 -1,2% -0,73 +12,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.285,55 1.285,38 +0,0% +0,17 +0,2% Silber (Spot) 15,37 15,34 +0,2% +0,03 -0,8% Platin (Spot) 793,50 791,50 +0,3% +2,00 -0,4% Kupfer-Future 2,66 2,66 +0,0% +0,00 +1,1% ===

January 23, 2019

