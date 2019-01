FRANKFURT (Dow Jones)--Angesichts der konjunkturellen Abkühlung in Deutschland mahnt CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer Entlastungen für die Unternehmen an. "Wir sehen Eintrübungen und müssen deshalb in Deutschland die Rahmenbedingungen so gestalten, dass unsere Unternehmen im internationalen Wettbewerb weiter stark agieren können", sagte sie im Interview mit dem Handelsblatt.

Sie könne die Steuersenkungen in den USA und auch um Deutschland herum in Europa nicht einfach ausblenden. "Deshalb müssen wir über die Unternehmensteuer reden. Und deshalb sollten wir den Solidaritätszuschlag für alle abschaffen und nicht nur für 90 Prozent", sagte Kramp-Karrenbauer. In den verbleibenden 10 Prozent steckten viele kleinere mittelständische Betriebe und Handwerker.

Kramp-Karrenbauer betonte, sie halte jedenfalls nichts davon, gleich zu Beginn des Jahres von einer Rezession zu sprechen. "Wenn es stimmt, dass 50 Prozent der Wirtschaft Psychologie ist, dann müssen wir aufpassen, dass das keine selbsterfüllende Prophezeiung wird", sagte sie. Man müsse aber realistisch sein.

January 23, 2019

