EASY SOFTWARE AG: Alfred Pfaff leitet künftig das Deutschland-Geschäft

* Weitere Verstärkung des Top-Managements
* Ausbau des wachsenden Deutschland-Geschäftes

Mülheim a.d.R. 23. Januar 2019

Alfred Pfaff wird künftig das Deutschland-Geschäft der EASY SOFTWARE AG verantworten. Der ehemalige Vorstand der Software AG übernimmt zum 1. Februar 2019 den Vorsitz der Geschäftsführung der EASY SOFTWARE DEUTSCHLAND GmbH.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Alfred Pfaff einen der erfahrensten deutschen Manager im Software-Geschäft gewinnen", sagt Dieter Weißhaar, Vorstandsvorsitzender der EASY SOFTWARE AG. "Unser Deutschland-Geschäft wächst. Dieses Momentum wird Alfred Pfaff nutzen, unsere Cloud-Akquisition bei Großkunden positionieren und vor allem das Key Account Management verstärken", so Weißhaar.

Vor seiner Tätigkeit bei der EASY SOFTWARE war Pfaff in verschiedenen Leitungs- und Vorstandspositionen der IT-Industrie tätig, etwa als Vorstand der Software AG oder als Senior Vice President der T-Systems International GmbH.

Mit der Verpflichtung Pfaffs ist die Geschäftsführung der EASY SOFTWARE DEUTSCHLAND GmbH nun komplett. Zuvor schon war mit Werner Höllrigl ein neuer Geschäftsführer für das Services-Geschäft an Bord gekommen. Richard Luckow verantwortet zudem als Geschäftsführer den Fachvertrieb Deutschland.

23.01.2019