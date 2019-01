Mannheimer Morgen über den Heideldruck-Aktionär Überschrift: Genau hinsehen! Mögliche Investoren dürften bei Heideldruck nicht gerade Schlange gestanden haben. Die Branche hat seit Jahren mit dem weltweiten Druckereinsterben und der Konkurrenz durch das Internet zu kämpfen. In so einer Phase einen Geldgeber zu finden, ist anerkennenswert. Zumal Masterwork strategische Interessen verfolgen und nicht wie mancher Finanzinvestor erst einmal laut nach Veränderungen rufen dürfte. Das beispielsweise mussten zuletzt Konzerne wie Bilfinger oder ABB erleben, die von Investoren wie Cevian zu eher fragwürdigen Umbauten getrieben wurden. Ein gewisses Unbehagen stellt sich angesichts der Herkunft von Masterwork aber doch ein. Chinas Staatsführung drängt momentan massiv darauf, aus ihren heimischen Unternehmen globale Champions zu formen. Am einfachsten ist das natürlich, indem man sich durch Aufkäufe und Beteiligungen Zugang zu Schlüsseltechnologien zu verschaffen. Die Übernahme des Augsburger Roboterhersteller Kuka, der seit 2016 mehrheitlich dem chinesischen Midea-Konzern gehört, hat die Politik deshalb zurecht wachgerüttelt und zu genauerem Hinsehen veranlasst. Der Aufsichtsrat von Heideldruck ist gut beraten, in den kommenden Jahren dasselbe bei den Ambitionen von Masterwork zu tun. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Florian Kranefuß, Jost Bauer

