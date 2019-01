Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat am Mittwoch nach zwischenzeitlichem Abtauchen ins Minus wieder Kraft getankt und im Plus geschlossen.

Mit einem Aufschlag von 0,70 Prozent auf 24 575,62 Punkte erholte sich der Leitindex ein Stück weit von seinem Vortagesverlust. Hohe Kursgewinne bei IBM , United Technologies und Procter & Gamble (P&G) nach erfreulichen Quartalszahlen halfen ihm dabei.

Auch die anderen Indizes in New York waren im Verlauf zeitweise ins Minus gedreht, um sich dann wieder zu berappeln. So gewann der marktbreite S&P 500 am Ende 0,22 Prozent auf 2638,70 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,18 Prozent auf 6658,76 Zähler zu. Er hatte am Vortag mit minus 2 Prozent besonders viel Federn gelassen./ajx/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

