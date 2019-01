Papa John's International, Inc. (NASDAQ: PZZA), einer der größten Pizzalieferdienste der Welt, hat heute die Ernennung von Marvin Boakye zum ersten Personalvorsitzenden bekannt gegeben. Er wird Mitglied des leitenden Führungsteams von Papa John's sein und dem Präsidenten und CEO Steve Ritchie unterstehen.

Boakye bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Personal sowie Expertise beim Änderungsmanagement und bei der Unternehmenskulturtransformation mit. Er hatte Führungspositionen im Personalbereich bei Unternehmen in den USA, Kanada und Lateinamerika inne. Vor Papa John's war Boakye Vizepersonalchef beim Erdölunternehmen Andeavor in San Antonio, Texas, das kürzlich von Marathon Petroleum übernommen wurde. Vor seiner Zeit bei Andeavor war er Personalvorstand bei MTS Allstream, einer Telekommunikationsgesellschaft, die jetzt zu Bell Canada gehört und hatte leitende Führungspositionen im Personalbereich bei Goodyear, der Pulte Group und The Home Depot inne.

"Boakyes Erfahrung wird uns beim Voranbringen der Transformation von Papa John's nützlich sein, für unsere 120.000 Teammitglieder innerhalb des Unternehmens und bei Franchisen einen noch besseren Arbeitsplatz zu schaffen", so Steve Ritchie, Präsident und CEO von Papa John's. "Bei unserer Suche nach einem Personalvorstand hatten wir uns zum Ziel gesetzt, eine bewährte Führungskraft im Bereich Talententwicklung mit Expertise bei der Förderung organisatorischen Wandels zu finden. Der beeindruckende Hintergrund Boakyes ist ein wichtiger Vorteil für die Wachstumsstrategie von Papa John's insbesondere, wenn wir unseren Fokus weiterhin auf unsere Geschäfte außerhalb Nordamerikas legen."

Boakye wird eine entscheidende Führungsrolle bei der Implementierung der Unternehmensstrategie fürs Talentmanagement spielen. Dazu gehören die Leitung des personenbezogenen Betriebs, Vergütungen und Leistungen sowie Lernen und Entwicklung. Er ersetzt den leitenden Vizepräsidenten des Bereichs Personalbetrieb Bob Smith, der sich im August 2018 nach 15 Jahren Einsatz für das Unternehmen von Papa John's zurückgezogen hat.

