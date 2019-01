Die JinkoSolar-Aktie befand sich bis zum November in einem Abwärtstrend. Anschließend wurde dieser gebrochen und ein Aufwärtstrend eingeleitet. Der Kurs ist in den letzten Tagen wieder gestiegen und notiert aktuell bei 12,17 Euro. Der Money Flow Index ist vor einigen Tagen dem überverkauften Bereich nahe gekommen und befand sich bei etwa 27 Punkten. Nun konnte er wieder zulegen und liegt in der überverkauften Zone bei etwa 92 Punkten.

Indikatoren charttechnisch analysiert: Blick auf den RSI

