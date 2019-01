Stuttgart (ots) - Monatelang war der Lungenfacharzt Dieter Köhler in der öffentlichen Wahrnehmung ein Außenseiter, der einfach nicht wahrhaben will, dass der Diesel und seine Stickoxide krank machen. Der einstige Chef der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie bezweifelt seit langem, dass die heutigen Grenzwerte, wegen deren Überschreitung nun Fahrverbote verhängt wurden, zum Schutz der Menschen notwendig sind. Umso erstaunlicher ist, dass sich nun plötzlich sein aktueller Nachfolger Klaus Rabe zu Wort meldet, der bisher zu Köhler auf Distanz gegangen war. Man wisse "selbst nicht, ob er rauf oder runter muss. Sind 50 Mikrogramm richtig oder 40? Sind es 60 oder 35? Das weiß ehrlich gesagt keiner ganz genau."



