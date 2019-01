Der globale Verband für Informationstechnologie ISACA, der jetzt mehr als 450.000 Fachleute beschäftigt und 140.000 Mitglieder hat, wurde 1969 zu Beginn des Informationssystemzeitalters von sieben Personen in Kalifornien als EDP Auditing Association gegründet.

ISACA betreut Fachleute in den Bereichen Audit, Governance, Risikobewertung und Cybersicherheit und deren Unternehmen und ist derzeit in 188 Ländern vertreten. ISACA hat seinen Hauptsitz bei Chicago, Illinois, USA und hat im letzten Jahr ebenfalls eine Niederlassung in Peking, China, eröffnet sowie im Jahr 2016 das CMMI Institute übernommen.

Im Jahr 2019 zum 50. Jubiläum hat sich ISACA das Motto "Die Vergangenheit ehren. Mit Innovationen in die Zukunft" ("Honoring Our Past. Innovating Our Future.") gestellt. Aus diesem besonderen Anlass plant das Unternehmen mehrere Initiativen, darunter:

Transformationen des IT-Audits ("Initiative Transforming IT Audit") Im Februar 2019 wird ISACA eine Transforming IT Audit Microsite mit Ressourcen erstellen, mit deren Hilfe IT-Prüfer sich in Zukunft erfolgreich in ihrem Fach zurechtfinden können so auch in neu aufkommenden Bereichen wie KI und Blockchain sowie mit Ergebnissen aus ISACAs neuer weltweiter Studie "Die Zukunft des IT-Audits" ("Future of IT Audit"), für die mehr als 4.000 IT-Auditoren befragt wurden.

Neue Konferenzen und Events -Über eine Partnerschaft mit der Infosecurity Group, die im vergangenen Jahr angekündigt wurde, wird ISACA vom 20. 21. November 2019 in New York, NY, USA erstmals die Infosecurity ISACA North America Expo and Conference veranstalten und vom 16. 18. Oktober 2019 in Genf, Schweiz die EuroCACS/CSX vorstellen.

"Als langjähriges ISACA-Mitglied, ehrenamtlicher Mitarbeiter und Vorstandsvorsitzender während dieses besonderen Zeitraums bin ich so begeistert wie nie zuvor, dass ich Teil des Unternehmens bin. Ich freue mich umso mehr darauf, zu sehen, was 2019 und danach folgen wird", so Rob Clyde, Vorstandsvorsitzender von ISACA, CISM. "Wir feiern die Vergangenheit, um Inspiration, Motivation und Antrieb für die Zukunft zu finden. Unser 50. Jubiläum wurde als kontinuierliche, inklusive Erfahrung und weltweite Feier konzipiert."

"Die Feier dieses besonderen Jahres bietet uns Gelegenheit, auf unsere reichhaltige Vergangenheit zurückzublicken und unseren Mitgliedern und ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitern zu danken, durch die wir zu dem geworden sind, was wir heute sind", ergänzte Brennan P. Baybeck, CISA, CISM, CRISC, CISSP, der derzeitige stellvertretende Vorstandsvorsitzender von ISACA, der im Juni Vorstandsvorsitzender wird. "Ebenso wichtig ist, dass jetzt der Zeitpunkt und die Gelegenheit gekommen sind, in unsere spannende Zukunft vorauszublicken."

Seit der Gründung vor 50 Jahren in dem Jahr, in dem der erste Mensch den Mond betrat hat ISACA IT-Auditoren und Fachleute für Unternehmenstechnologie dabei unterstützt, mit ihrer Karriere voranzukommen und ihre jeweiligen Firmen bei der Umsetzung des positiven Technologiepotentials zu unterstützen.

ISACA hat zu seinem 50. Jubiläum eine Website mit Videos, einer Jubiläums-Podcastreihe, Infografiken, Fotos und mehr unter www.isaca50.org gestartet. Mitglieder und andere können bei Kampagne "Wo auf der Welt befindet sich ISACA?" ("Where in the World Is ISACA?") auf sozialen Medien unter www.isaca50.org/participate mitmachen und das Gespräch über ISACA50 mitverfolgen.

Außerdem wird das 50. Jubiläum von ISACA bei jeder der CACS-Konferenzen des Verbandes auf der ganzen Welt gefeiert etwa bei der CACS Nordamerika, die bei Los Angeles, Kalifornien, USA stattfindet, wo der Verband einst ins Leben gerufen wurde.

Über ISACA

ISACA befindet sich im 50. Jahr seiner Gründung (isaca.org und ist ein weltweiter Verband, der Einzelpersonen und Unternehmen dabei unterstützt, das positive Potenzial von Technologie auszuschöpfen.

