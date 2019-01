FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz sind Fresenius im nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien am Mittwochabend gesucht gewesen. Die Titel wurden 2 Prozent fester gestellt. Laut dem Händler hatte Bank of America-Merrill Lynch die Titel des Gesundheitskonzerns am Abend auf "Buy" von zuvor "Neutral" hochgestuft.

Sixt Leasing wurden indes 2,8 Prozent höher getaxt, "bei allerdings niedrigen Umsätzen", wie der Marktteilnehmer einräumte. Das Unternehmen hatte seinen operativen Umsatz im vergangenen Jahr stärker gesteigert als prognostiziert, wie aus den nach der Schlussglocke vorgelegten Geschäftszahlen hervorging.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 11.052 11.072 -0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 23, 2019 16:37 ET (21:37 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.