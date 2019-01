"Frankfurter Rundschau" zu Zahl von Asylanträgen:

"Es war eine Pressekonferenz ohne politische Kampfbegriffe, welche die politische Debatte über Migration im vergangenen Jahr geprägt haben. Zu besichtigen war stattdessen ein Innenminister, der vermittelte, dass die von vielen in der Bevölkerung gewünschte Begrenzung von Migration in der Realität funktioniert. Die CSU hat sich vorgenommen, gerade in diesem Bereich das Vertrauen der Bürger zurückzugewinnen. So könnte es tatsächlich gelingen. Es ist eine gute Wendung eines Politikers, der einen erheblichen Anteil daran trägt, dass diese Debatte nicht schon im vergangenen Jahr so geführt werden konnte. Denn bereits vor Monaten, auch das zeigen die Zahlen deutlich, war die nun verkündete Tendenz erkennbar."/al/DP/jha

AXC0004 2019-01-24/05:35