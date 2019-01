"Mittelbayerische Zeitung" zu Weltwirtschaftsforum:

"Nur noch kurz die Welt retten, sang vor ein paar Jahren Tim Bendzko. Das jährliche Elitentreffen von Wirtschaft und Politik nennt sich zwar großspurig Weltwirtschaftsforum, doch eine Verbesserung für die von Handelskrisen, Steuerbetrügereien, gnadenlosem Konkurrenzkampf und weitgehender Ignoranz gegenüber den verheerenden Klimaveränderungen geprägte Weltwirtschaft ist von Davos eher nicht zu erwarten. Und das liegt weniger daran, dass die hochkarätigen Teilnehmer nicht die Finger in die zahlreichen globalen Wunde legen, sondern in der Folgenlosigkeit ihrer salbungsvollen Reden. Auch Angela Merkel hat gestern in Davos die Verantwortung der Industrieländer für die drohende Erderwärmung beschworen. Zum wievielten Male eigentlich? Dass es die Regierung der einstigen Klima-Kanzlerin aus Deutschland allerdings wirklich ernst meint, ist fraglich. Beim geplanten Ausstieg aus der Braunkohleverstromung etwa, der technisch und finanziell durchaus relativ rasch machbar wäre, kuscht die Berliner GroKo vor der alten Energiewirtschaft. Die Rettung der Welt wurde in Davos wieder mal verschoben."/al/DP/he

