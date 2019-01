The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.01.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A14HW5 ERSTE GP BNK 14/19MTN1250 BD00 BON EUR N

CA XFRA AU3CB0218170 EUROFIMA 2019 MTN BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000A161V48 IKB DT.IND.BK.MTN 16/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1C9ST4 KRSPK.KOELN IS.S.428 BD00 BON EUR N

CA BHHK XFRA DE000BHY1547 BERLIN HYP AG IS.82 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB5PG5 BAY.LDSBK.IS.S.30441 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DB5DBZ1 DT.BANK MTN 10/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBW2TU0 LBBW IS.R.4015 BD00 BON EUR N

CA XFRA US49456BAN10 KINDER MORGAN 17/23 FLR BD00 BON USD N

CA XFRA US460146CH42 INTL PAPER 11/41 BD01 BON USD N

CA XFRA US78355HKB41 RYDER SYST. 2021 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA XS1349365764 INTL FIN. CORP. 16/19 BD01 BON BRL N

CA XFRA AU3FN0021952 BENDIGO+ADEL.BK 2024 FLR BD02 BON AUD N

CA XFRA HK0000182946 VALUE SUCCESS INT. 14/19 BD02 BON CNY N

CA XFRA US136375CV26 CDN NTL RWY 18/49 BD02 BON USD N

CA XFRA US743315AL75 PROGRESSIVE 2032 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0337187487 COBA 08/19 MTN BD02 BON HUF N

CA XFRA XS1022164070 FONT.CO-OP.GRP. 14/19 MTN BD02 BON CNY N

CA XFRA XS1023622175 DNB BOLIGKRED. 14/19 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1353555003 LBBW 16/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA US743315AQ62 PROGRESSIVE 2045 BD03 BON USD N

CA VHM0 XFRA ES06828709E6 SACYR S.A. -ANR.- EQ01 EQU EUR N

CA TDLH XFRA GB0002769312 THREADN.INVT-GL.SEL. RADL FD00 EQU EUR N

CA TDLG XFRA GB0002770203 THREADN.INV.-ASIA RADL FD00 EQU EUR N