AKTIEN

DEUTSCHLAND: - UNVERÄNDERT - Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Donnerstag zunächst auf der Stelle treten. Guten Unternehmensergebnissen aus den USA steht der nach wie vor ungelöste "Gouvernment Shutdown" gegenüber, die teilweise Schließung der Behörden in den USA wegen des Haushaltsstreits. In dieser Gemengelage taxierte der Broker IG den Dax knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn mit 11 072 Punkten auf dem Schlussniveau vom Mittwoch.

USA: - FESTER - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat am Mittwoch nach zwischenzeitlichem Abtauchen ins Minus wieder Kraft getankt und im Plus geschlossen. Mit einem Aufschlag von 0,70 Prozent auf 24 575,62 Punkte erholte sich der Leitindex ein Stück weit von seinem Vortagesverlust. Hohe Kursgewinne bei IBM , United Technologies und Procter & Gamble (P&G) nach erfreulichen Quartalszahlen halfen ihm dabei. Auch die anderen Indizes in New York waren im Verlauf zeitweise ins Minus gedreht, um sich dann wieder zu berappeln.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - Die Börsen Asiens haben am Donnerstag überwiegend zugelegt. Lediglich der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel mit einem kleinen Minus auf 20 574,63 Zähler ein wenig aus der Rolle. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Werte an den Börsen des chinesischen Festlands enthält, gewann zuletzt rund ein halbes Prozent auf 3158,00 Punkte. In Hongkong ging es für den Hang Seng ebenfalls moderat nach oben.

DAX 11 071,54 -0,17%

XDAX 11 051,61 0,12%

EuroSTOXX 50 3112,13 -0,02%

Stoxx50 2859,22 -0,19%

DJIA 24 575,62 0,70%

S&P 500 2638,70 0,22%

NASDAQ 100 6658,76 0,18%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 164,68 0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1387 0,04%

USD/Yen 109,65 0,03%

Euro/Yen 124,85 0,07%

ROHÖL:

Brent 60,80 -0,34 USD

WTI 52,33 -0,29 USD

