Das Hamburger Biotechnologieunternehmen Evotec hat aus einer Allianz mit dem US-Forschungsunternehmen Second Genome eine Meilensteinzahlung in Höhe von 2 Millionen Dollar (rund 1,76 Mio Euro) erhalten. Wie das MDax -Unternehmen am Donnerstag bekanntgab, wurde die Zahlung durch den Start einer Sicherheits- und Wirksamkeitsstudie der Phase II fällig.

Die Hanseaten und die Amerikaner arbeiten seit 2015 zusammen. Gemeinsam suchen die Unternehmen nach passenden Wirkstoffkandidaten zur Behandlung der sogenannten nichtalkoholischen Steatohepatitis. Dabei handelt es sich um eine Lebererkrankung (Fettleber), die durch andere Ursachen als Alkohol ausgelöst wurde./tav/fba

