Polytan und Braskem sind stolz, die Hockeyfelder aus I'm

green-Polyethylen für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio

bereitzustellen



Rotterdam, Niederlande (ots/PRNewswire) - 2016 gab die

International Hockey Federation ihre Partnerschaft mit Polytan, der

führenden Marke der SportGroup, als World Cup und Olympic Partner und

Lieferant von Hockeyfeldern für die Hockey World Cups 2018 und 2020

und für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio bekannt.



Tokio hat es sich zum Ziel gesetzt, die ersten CO2-neutralen

Olympischen Spiele 2020 unter Verwendung grüner Technologien zu

veranstalten. Polytan, führender Anbieter von

Weltklasse-Hockeyfeldern und Global Partner der FIH, leistet mit der

Entwicklung des nachhaltigen Hockeyrasens Poligras Tokyo GT (Green

Technology) einen entscheidenden Beitrag: 60% der Fasern basieren auf

der erneuerbaren I'm green-Polyethylen-Technologie von Braskem.

Polytan verwendet biobasiertes Polyethylen, um den hervorragenden

Eigenschaften seiner bewährten Polyethylen-Monofilfasern eine

nachhaltige Dimension zu verleihen.



Eine elastische Unterlage sorgt für optimale Absorption und ist

ein wichtiger Bestandteil des gesamten Hockeyrasensystems. Die

ebenfalls neu entwickelte elastische PolyBase GT-Schicht von Polytan

sorgt für eine noch bessere Umweltbilanz des Hockeyrasens. Für die

dauerhafte elastische Bindung des Granulats wird ein Binder

verwendet, der aufgrund seiner reduzierten CO2-Produktion sehr gut

punkten kann.



"FIH ist begeistert, dass diese neue Rasentechnologie Tokios

CO2-neutraler Vision entgegenkommt und somit einen positiven Beitrag

zu den Spielen leistet. Die strategische Priorität der FIH sieht vor,

die Ökobilanz für Hockey zu verbessern. Deshalb sind Partnerschaften

mit fortschrittlichen Unternehmen wie Polytan so wichtig. Wir sind

begeistert, dass die Rasenfläche in Tokio 2/3 weniger Wasser

benötigen wird als bei früheren Olympischen Spielen. FIH ist fest

davon überzeugt, dass Hockey zu einer nachhaltigeren Umwelt beitragen

kann, indem alle Technologien genutzt werden, die der moderne Rasen

bietet", so Thierry Weil, FIH CEO.



"Dank der Entwicklung von Poligras Tokyo GT konnten wir ein

Hockey-Spielfeld gestalten, dass nicht nur nachhaltiger ist, sondern

auch die Spielleistung deutlich verbessert. Noch nie war ein

Hockeyrasen so umweltfreundlich und noch nie konnte er ein so

dynamisches und präzises Hockeyspiel ermöglichen. Darauf bin ich sehr

stolz", so Friedemann Söll, Polytan Director Product Management.



"Wir sind extrem stolz darauf, dass sich Polytan und die FIH für

Braskems I'm green-Polyethylen für die Hockeyfelder während der

Olympischen Spiele in Tokio 2020 entschieden haben. Tokio hat es sich

zum Ziel gesetzt die ersten CO2-neutralen Spiele zu veranstalten und

wir begrüßen es, dass Braskem zusammen mit der FIH und Polytan dafür

seinen Beitrag leistet", fügt Marco Jansen, Commercial Director,

Renewable Chemicals Europe & North America bei Braskem, hinzu.



I'm green-Polyethylen ist ein Kunststoff, der aus Ethanol,

einem Derivat des Rohrzuckers, hergestellt wird. Es ist ein

pflanzliches Rohmaterial, das während des Wachstums Kohlendioxid aus

der Umwelt aufnimmt. Der Grund, warum Polytan diesen Rohstoff für

seine Kunstrasenproduktion verwendet, ist der, dass sich die

CO2-Bilanz von I'm green-Polyethylen im Vergleich zu fossilem

Polyethylen positiv auswirkt. Für jedes Kilogramm I'm

green-Polyethylen, das zur Herstellung der Polytan-Hockeyfelder

für die Spiele in Tokio 2020 verwendet wird, können fast 5 Kilogramm

CO2 eingespart werden. Und das alles, ohne die Qualität des Rasens zu

kompromittieren.



Informationen zu Polytan



Die besten Spieler spielen auf Polytan - das ist das Ideal, das

Polytan seit 1969 verfolgt. Mit ständigem Blick auf die neuesten

Erkenntnisse der Sportmedizin entwickelt dieser Spezialist für

Outdoor-Sportflächen seine synthetischen Oberflächen und Kunstrasen

kontinuierlich weiter. Hochwertige synthetische Oberflächen reichen

von stoßdämpfenden Soft-Impact-Oberflächen und multifunktionalen

Allwetter-Spielfeldern bis hin zu Hochgeschwindigkeits-Oberflächen

für internationale Leichtathletikveranstaltungen. Neben der

Entwicklung, Fertigung und Einpassung seiner eigenen Sportoberflächen

bietet Polytan zudem auch Linienmarkierungen sowie Reparatur-,

Reinigungs- und Wartungsservices an.



Informationen zu Braskem



Auf Basis seiner menschengerechten globalen Zukunftsvision strebt

Braskem jeden Tag danach, das Leben der Menschen mithilfe

nachhaltiger Lösungen mit Chemikalien und Kunststoffen zu verbessern.

Brakem ist der größte Produzent von thermoplastischen Harzen in

Nord-, Mittel- und Südamerika und zudem weltweit führender Hersteller

von Biopolymeren für umweltfreundlichere, intelligente und

nachhaltige Lösungen mithilfe von Chemikalien und Kunststoffen.

Braskem exportiert an Kunden in ca. 100 Ländern und betreibt 41

industrielle Geschäftseinheiten in Brasilien, den Vereinigten

Staaten, Deutschland und Mexiko, letztere in Partnerschaft der dem

mexikanischen Unternehmen Idesa. Weitere Informationen finden Sie

unter www.braskem.com.



