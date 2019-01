Die Schweizer Großbank UBS hat LafargeHolcim von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 47 auf 43 Franken gesenkt. Wegen schwächerer Trends in Lateinamerika und Teilen Afrikas habe er die Gewinnerwartungen für den Baustoffkonzern reduziert, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Management müsse zudem an den Kosten schrauben, das Portfolio straffen und die Renditen verbessern. Die Aktien erschienen ungerechtfertigt hoch bewertet./mis/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2019 / 15:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-01-24/07:29

ISIN: CH0012214059