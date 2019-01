Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für ASML nach Zahlen und Ausblick von 225 auf 195 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Das Schlussquartal habe der Chipindustrie-Ausrüster besser als erwartet abgeschlossen, während die Unternehmensprognosen für das erste Jahresviertel 2019 unter den Marktschätzungen lägen, schrieb Analyst Mitch Steves in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte senkte seine Gewinnschätzungen. Die Halbleiterbranche dürfte kurzfristig unter Druck bleiben./ajx/he Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2019 / 12:42 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2019 / 12:42 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0088 2019-01-23/21:02

ISIN: NL0010273215