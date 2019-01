Der Chiphersteller STMicroelectronics hat dank einer robusten Nachfrage Umsatz und Gewinn im vergangenen Geschäftsjahr erheblich gesteigert. Die Wachstumsdynamik schwächte sich im vierten Quartal allerdings ab. Für den Jahresauftakt geht STMicroelectronic von einem Umsatzrückgang aus, wie das Unternehmen am Donnerstag in Genf mitteilte. Neben der üblichen saisonalen Schwäche erwartet der Chiphersteller ein sich verschlechterndes Umfeld in einigen Märkten.

Im vierten Quartal stieg der Umsatz um 7,4 Prozent auf 2,65 Milliarden US-Dollar, wie STMicro mitteilte. Das lag leicht unter den Erwartungen des Managements, welches im Schnitt mit 8 Prozent Wachstum gerechnet hatte. Zuwächse bei Chips für die Automobilindustrie, die Bildgebung und die Energie standen Rückgänge bei Mikrocontrollern gegenüber. Effizienzsteigerungen und ein ausgeglicheneres Produktportfolio ließen den Nettogewinn um mehr als ein Drittel auf 418 Millionen Dollar steigern, was deutlich mehr war, als von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Analysten erwartet hatten.

Damit schloss der Chiphersteller das Gesamtjahr mit einem Umsatzplus von 15,8 Prozent auf knapp 9,7 Milliarden Dollar ab. Der Nettogewinn stieg um gut 60 Prozent auf knapp 1,3 Milliarden Dollar./nas/fba

ISIN NL0000226223

AXC0055 2019-01-24/08:01