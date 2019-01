Die Alphabet Aktie befindet sich seit Wochen in einer hochvolatilen Phase. Es vergeht nahezu keine Handelswoche, in der das Wertpapier nicht seine Richtung ändert. Dennoch lassen sich Tendenzen erkennen, welche in den letzten Wochen leicht positiv verliefen und zu einem Ende des bislang intakten Abwärtstrends geführt haben.

