FRANKFURT (Dow Jones)--Die Forschungs- und Entwicklungspartnerschaft mit Second Genome hat Geld für Evotec abgeworfen. Wie das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen mitteilte, hat es eine Meilensteinzahlung in Höhe von 2 Millionen Dollar erhalten. Sie wurde fällig, weil Second Genome eine klinische Phase-2-Studie für ein Therapeutikum mit der Bezeichnung "SGM-1019" gestartet hat.

Evotec und Second Genome arbeiten seit 2015 zusammen. Das Hamburger Unternehmen hat Anspruch auf präklinische, klinische und regulatorische Meilensteine und Umsatzbeteiligungen, die im Falle einer Vermarktung von Wirkstoffen zu zahlen sind.

SGM-1019 ist ein oral verfügbares Therapeutikum zur Behandlung von sogenannter nichtalkoholischer Steatohepatitis (NASH), einer Leberkrankheit.

January 24, 2019

