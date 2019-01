Die Wachstumsdynamik schwächte sich im vierten Quartal allerdings ab. Für den Jahresauftakt geht STMicroelectronic von einem Umsatzrückgang aus, wie das Unternehmen am Donnerstag in Genf mitteilte. Neben der üblichen saisonalen Schwäche erwartet der Chiphersteller ein sich verschlechterndes Umfeld in einigen Märkten.Im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...