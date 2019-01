Die Evotec AG (ISIN: DE0005664809) gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Meilensteinzahlung in Höhe von 2 Mio. $ von Second Genome, Inc. erhalten hat,

einem führenden Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen im Bereich der Mikrobiom-Forschung. Die Meilensteinzahlung wurde für den Start einer klinischen Phase-II-Studie für das führende Programm SGM-1019 von Second Genome erreicht. SGM-1019 ist ein oral verfügbares first-in-class Therapeutikum zur Behandlung von nichtalkoholischer Steatohepatitis ("NASH"). Second Genome hat nach zwei erfolgreichen Phase-I-Studien nun die Phase II initiiert.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Evotec und Second Genome arbeiten seit 2015 im Rahmen einer Forschungs- und Entwicklungspartnerschaft zusammen, deren Ziel es ist, neue Mikrobiom-basierte Wirkstoffkandidaten zu identifizieren. Im Rahmen der Kooperation haben beide Partner mithilfe von Evotecs Forschungsplattform, chemischen Substanzbibliotheken und weiteren präklinischen Kompetenzen ausgewählte Mikrobiom-Targets gescreent, die von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...