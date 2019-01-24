BERENBERG HEBT NESTLE AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 97 (84) CHFGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR PHILIPS AUF 40,50 (42) EUR - 'CONVICTION BUY LIST'JPMORGAN HEBT JUST EAT AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 815 PENCEJPMORGAN SENKT ZIEL FÜR TAKEAWAY.COM AUF 68 (70,30) EUR - 'OVERWEIGHT'RBC SENKT ZIEL FÜR ASML AUF 195 (225) EUR - 'OUTPERFORM'UBS SENKT ZIEL FÜR ASML AUF 190 (200) EUR - 'BUY'UBS SENKT ZIEL FÜR CRH PLC AUF 2750 (2850) PENCE - 'BUY'UBS SENKT LAFARGEHOLCIM AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 43 (47) CHF BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR METRO AG AUF 13,50 (12,40) EUR - 'EQUAL WEIGHT'DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR HELLA AUF 45 (55) EUR - 'HOLD'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 45 (51) ...Den vollständigen Artikel lesen ...