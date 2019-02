Medienmitteilung

Zug, 4. Februar 2019

LafargeHolcim schliesst zwei weitere Bolt-on-Akquisitionen ab

Transit Mix Concrete in Colorado, USA

Alfons Greten Betonwerk in Deutschland

LafargeHolcim hat am 1. Februar 2019 Transit Mix Concrete Co., einen führenden Hersteller von Baustoffen in Colorado und Tochter von Continental Materials Corporation, übernommen. Mit der Akquisition stärkt das Unternehmen seine Position in einem dynamischen und wachsenden Markt der USA. Im Rahmen der Transaktion übernimmt LafargeHolcim sieben Transportbetonwerke und eine Sandgrube. Transit Mix hat mehr als 180 Mitarbeitende.

Im Januar 2019 hat LafargeHolcim zudem die Betonfertigteil- und Transportbetonaktivitäten von Alfons Greten Betonwerk in Norddeutschland übernommen. Greten betreibt in Niedersachsen ein Betonfertigteil- sowie ein Transportbetonwerk. Die Übernahme ergänzt LafargeHolcims bestehende Aktivitäten bestens und stärkt das Geschäft im Bereich Lösungen & Produkte in der Region. Greten beschäftigt rund 100 Mitarbeitende.

Jan Jenisch, CEO: "Entsprechend unserer Strategie 2022 - "Building for Growth" werden diese Zukäufe Synergien mit unserem bestehenden Geschäft ermöglichen. Mit diesen weiteren Bolt-On-Akquisitionen zeigen wir, dass wir das Wachstum bei Transportbeton und Zuschlagstoffen wie geplant vorantreiben. Ich begrüsse alle Mitarbeitenden herzlich in unserem Unternehmen."

Über LafargeHolcim

LafargeHolcim ist der führende globale Anbieter von Baustoffen und -lösungen und in vier Segmenten aktiv: Zement, Zuschlagstoffe, Transportbeton sowie Lösungen & Produkte, zu denen etwa Betonfertigteile, Asphalt und weitere Lösungen am Bau gehören. Mit seinem umfangreichen Portfolio unterstützt LafargeHolcim Handwerker, Bauherren, Architekten und Ingenieure bei Herausforderungen wie Urbanisierung, Bevölkerungswachstum und dem steigenden Bedarf nach erschwinglichem Wohnraum. LafargeHolcim hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und verfügt über führende Positionen in allen Regionen. Der Konzern beschäftigt etwa 80 000 Mitarbeitende in rund 80 Ländern und verfügt über eine ausgeglichene Präsenz in aufstrebenden und reifen Märkten. LafargeHolcim ist kotiert an der SIX Swiss Exchange sowie der Euronext Paris und ist Mitglied im europäischen Dow Jones Sustainability Index (DJSI).

