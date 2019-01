Osram-Aktien sind am Donnerstag vorbörslich um bis zu 5,8 Prozent auf 36 Euro eingeknickt. Der Lichtkonzern hat im Geschäftsjahr 2019 einen Fehlstart hingelegt. Die Jahresziele will man zwar erreichen, auch dank eingeleiteter Gegenmaßnahmen zur Umsatzstreigerung. Das Erreichen der Prognose hänge aber insbesondere von einer Belebung des Auftragseingangs in den nächsten Monaten ab. Dabei sei die Berechenbarkeit für die kommenden Quartale aber sehr gering.

Ein Börsianer zeigte sich vom negativen Jahresstart zwar nach den zuletzt vorsichtigen Signalen des Managements grundsätzlich nicht überrascht. Die Schwäche sei allerdings deutlicher als befürchtet./ag/mis

ISIN DE000LED4000

