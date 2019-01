Zooplus, Europas führender Internethändler für Heimtierprodukte, hat auf Basis vorläufiger Zahlen im Geschäftsjahr 2018 Umsatzerlöse in Höhe von 1.342 Mio. EUR erzielt (2017: 1.111 Mio. EUR). Dies entspricht einem absoluten Wachstum von 231 Mio. EUR und somit in absoluten Zahlen erneut einem überlinearen Anstieg der Umsatzerlöse. Der prozentuale Anstieg der Umsatzerlöse lag bei 21%. Bereinigt um Wechselkurseffekte lag das Umsatzwachstum etwas höher bei gerundet ebenfalls 21%. Die finalen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2018 und den Prognosebericht für das Geschäftsjahr 2019 wird zooplus mit Vorlage des Konzernabschlusses am 20. März 2019 veröffentlichen.



