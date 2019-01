FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert am Donnerstag im frühen Handel etwas fester. Gegen 8.21 Uhr steigt er um 19 Ticks auf 164,71 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 164,81, das -tief bei 164,59 Prozent. Umgesetzt wurden knapp 19.000 Kontrakte.

Die Helaba rechnet mit einer Handelsspanne zwischen 163,84 und 164,98 Prozent. "Der Aufwärtstrend ist intakt und so erscheint das übergeordnete Chartbild freundlich", heißt es in der Einschätzung. Der Trendindikator ADX lasse allerdings an Dynamik nach und die Oszillatoren mahnten zur Vorsicht.

In Europa wird vor allem auf die Aussagen der Europäischen Zentralbank (EZB) geachtet und davor auf die Einkaufsmanagerindizes (PMI). Von letzteren werden weitere Hinweise erhofft über die Konjunkturentwicklung. Von der EZB wird geldpolitisch wenig erwartet.

DJG/hru/gos

(END) Dow Jones Newswires

January 24, 2019 02:24 ET (07:24 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.