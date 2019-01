Chemesis International Inc.: Chemesis International Inc. kultiviert und produziert für den CBD-Markt in Puerto Rico DGAP-News: Chemesis International Inc. / Schlagwort(e): Produkteinführung/Marktbericht Chemesis International Inc.: Chemesis International Inc. kultiviert und produziert für den CBD-Markt in Puerto Rico 24.01.2019 / 09:06 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Chemesis International Inc. kultiviert und produziert für den CBD-Markt in Puerto Rico Natural Ventures wird Hanfprodukte für den medizinischen Cannabis-Markt in Puerto Rico kultivieren und produzieren 24. Januar 2019 Vancouver, BC - Chemesis International Inc. (CSE: CSI) (OTC: CADMF) (FRA: CWAA) (das "Unternehmen" oder "Chemesis") gibt den Eintritt seiner Tochtergesellschaft Natural Ventures in den CBD-Markt bekannt. Der US-amerikanische CBD-Markt könnte bis 2019 auf 845 Millionen US-Dollar und bis 2022 auf über 2 Milliarden US-Dollar steigen. Mit der Verabschiedung des Farm Bill von 2018 wird der Federal CBD-Markt den US-Territorien wie Puerto Rico ermöglichen, ihre Hanfprodukte über die Bundesstaaten (wie Puerto Rico) in die Märkte der USA zu transportieren. Natural Ventures hat mit der Kultivierung von CBD-Stämmen mit hoher Potenz begonnen und erwartet volle Produktionskapazitäten bis zum 2. Quartal 2019. Das Unternehmen konnte Genetik kreuzen, die eine erhöhte CBD-Konzentration erlaubte, und die Saatstämme wurden vollständig bei der Gesundheitsbehörde von Puerto Rico registriert. Darüber hinaus besitzt die Tochtergesellschaft alle erforderlichen Lizenzen für den Anbau und die Herstellung von aus Hanf gewonnenen Erzeugnissen. Mit bereits vorhandener Infrastruktur wird Natural Ventures in der Lage sein, CBD-Produkte neben den derzeit verfügbaren Erzeugnissen effektiv hinzuzufügen. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Produkte in ganz Puerto Rico bis zum zweiten Quartal 2019 in Apotheken eingeführt werden. Zu den ersten Produkten gehören Tinkturen, Balsame, Vape Pens und Sprays. "Die Patienten in Puerto Rico kennen und vertrauen der Marke Natural Ventures", sagte der Vorstandsvorsitzende Edgar Montero. "Das Unternehmen glaubt, dass diese Beziehung zu den Patienten uns einen Vorsprung verschaffen wird und uns einen effektiven Einstieg in den CBD-Markt ermöglichen wird. Somit sind wir in der Lage, unsere Produkte schnell in den Regalen der Apotheken rund um die Insel zu bekommen " Im Auftrag des Board of Directors Edgar Montero CEO und Director Über Chemesis International Inc. Chemesis International Inc. Ist ein vertikal integriertes Unternehmen in der Cannabisbranche, das zurzeit innerhalb von Puerto Rico und Kalifornien tätig ist. Chemesis entwickelt ein starkes Standbein in Schlüsselmärkten vom Anbau zur Produktion, Vertrieb und Einzelhandel. Chemesis besitzt Einrichtungen in Puerto Rico und Kalifornien, die eine kosteneffektive Produktion und Vertrieb ihrer Produkte erlauben. Ferner setzt Chemesis exklusive Marken und Partnerschaften wirksam ein und verwendet die hochwertigsten Extraktionsverfahren, um den Verbrauchern hochwertige Cannabisprodukte zu bieten. Chemesis wird den Unternehmenswert durch die Erkundung von Gelegenheiten in den Wachstumsmärkten erhöhen, während das Unternehmen seinen Kunden konsequent Qualitätsprodukte vom Samen bis zum Verkauf liefert. Investor Relations: ir@chemesis.com 1 (604) 398-3378 Social Media: Chemesis.facebook Chemesis.twitter Chemesis.instagram DesertZen.instagram CaliforniaSap.instagram Jay&SB.instagram / 24.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 769049 24.01.2019 ISIN CA1635991039 AXC0081 2019-01-24/09:06