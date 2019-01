Die Privatbank Berenberg hat Nestle von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 84 auf 97 Franken angehoben. Entgegen der gängigen Marktmeinung sei Unternehmensgröße im Konsumgütersektor nicht immer schlecht, schrieb Analyst James Targett in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Schwergewichte wie Nestle gehörten in puncto Investitionen, Innovationen und Effizienz zu den attraktivsten Sektorunternehmen. Zudem zeichneten sich die Schweizer durch ein Kapitalpolster von bis zu 70 Milliarden Franken aus, das noch nicht in den Prognosen und der Bewertung berücksichtigt sei./edh/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2019 / 18:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2019-01-24/09:14

ISIN: CH0038863350