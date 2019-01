Der DAX erlebte gestern ein kleines Wechselbad der Gefühle. Er startete im negativen Bereich, drehte dann jedoch ins Plus. Am Ende des Tages wechselte er aber erneut das Vorzeichen. Er ging 0,2 Prozent schwächer bei 11.071 Punkten aus dem Handel.



Marktidee: Wirecard. Die Aktie von Wirecard hatte ausgehend von einem zyklischen Tief im Jahr 2008 in der Spitze um über 6.600 Prozent zulegen können. Am 4. September vergangenen Jahres verzeichnete sie ein Rekordhoch bei 199 Euro. Daraufhin folgte einen Korrekturphase. Gestern stieg der DAX-Neuling nun aber wieder auf ein 11-Wochen-Hoch. Kurzfristig steigt nun die Wahrscheinlichkeit für eine Verschnaufpause.