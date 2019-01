Starkes Geldmengenwachstum, die vorsichtigere US-Notenbank und die expansivere chinesische Geldpolitik sprechen gegen einen Bärenmarkt des DAX.



Welches Potenzial der deutsche Leitindex in diesem Jahr hat, prognostiziert Andreas Hürkamp, Leiter Aktienmarktstrategie der Commerzbank, in der aktuellen Sendung. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf http://www.deraktionaer.tv abrufbar.