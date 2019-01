Plattformgeschäfte wie das der Depot-2030-Aktie Scout24, aber eben auch das von Hypoport sind weltweit gefragt. Es ist die führende Plattform für die Analyse und das Anbieten von Immobilienkrediten, die aufgrund ihrer Vorteile auch immer mehr Sparkassen nutzen. Ein Ende des Wachstums ist nicht abzusehen. Am 14. Januar meldete die B2BPlattform Europace, dass 2018 das Transaktionsvolumen um satte 20 Prozent auf 57,9 Milliarden Euro gesteigert wurde. Hypoport-CEO Slabke erklärt: Der Erfolg liege an den "besten Preisen", die Kunden durch die große Auswahl der Plattform erhalten würden. Diesen Verbrauchertrend will man auch in den nächsten Jahren mit "hoher Dynamik nutzen". Ergänzend schrieb dem Hot Stock Report gerade ein Hypoport-Sprecher: "Die Marktdurchdringung bei Sparkassen und Genossenschaftsbanken wird sich fortsetzen." Auch das neue Segment Versicherungsplattform werde sich als marktführende Lösung für freie Versicherungsmakler durchsetzen. Neben der Kreditvermittlung spielen künftig auch Produkte für die Immobilienbewertung eine Rolle. Starker Chart! Wieder absolut kaufenswert! (Dieser Artikel ist im Hot Stock Report 03/2019 erschienen)

Den vollständigen Artikel lesen ...