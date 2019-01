Seit dem 17. Oktober 2018 ist der Konsum von Cannabis in Kanada legal. Mittlerweile gibt es erste Zahlen, wie sich die Verkäufe seitdem entwickelt haben. Laut Statistics Canada sei im November danach Cannabis im Wert von 54 Millionen Kanadische Dollar (rund 41 Millionen US-Dollar) über die Theken gelaufen. Ein erstes Ausrufezeichen - denn der Markt ist noch sehr jung und steckt in den Kinderschuhen, auch in Kanada. DER AKTIONÄR ist überzeugt: Weitere Länder sollten in den kommenden Jahren dem Beispiel Kanada folgen. Global aufgestellte Top-Player wie Aurora Cannabis, Canopy Growth oder Tilray können davon profitieren.

