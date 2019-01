Was die Wahrnehmung der Marke Facebook in der Öffentlichkeit betrifft, durchlebt Konzernchef Mark Zuckerberg, nun ja, schwierige Zeiten. Allerdings ist es lange her, dass sein Soziales Netzwerk als ebenso schädlich für die Demokratie bezeichnet wurde wie der Glimmstengel für die Gesundheit. In Davos war es jetzt wieder soweit.

Den vollständigen Artikel lesen ...