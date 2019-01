Der deutsche Aktienmarkt ist am Donnerstag im frühen Handel nicht recht von der Stelle gekommen. Guten Unternehmenszahlen aus den USA stehen der nach wie vor ungelöste "Gouvernment Shutdown" gegenüber, die teilweise Schließung der Behörden in den USA wegen des Haushaltsstreits, sowie unverändert der Handelskrieg mit China.

Angesichts dieser Gemengelage gab der Dax um 0,26 Prozent auf 11 043,30 Punkte nach. Damit bewegt sich der Leitindex wie schon die ganze Woche über in einer Spanne zwischen etwa 11 000 und 11 200 Punkten.

"Der Handelskonflikt zwischen Washington und Peking sowie der Haushaltsstreit in den USA hält die Anleger vom Frankfurter Handelsparkett fern", sagte Analyst Christian Henke vom Broker IG. Die Börsianer dürften auch am Donnerstag den Platz an der Seitenlinie voraussichtlich nicht aufgeben.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte um 0,08 Prozent auf 23 437,61 Punkte leicht zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat auf der Stelle./bek/mis

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0008467416

