Die Textilwirtschaft befindet sich derzeit in einer schwierigen Lage. Es besteht ein zunehmender Trend zum Onlinehandel, weshalb viele Filialen weniger Umsatz erzielen. Der Markt ist hart umkämpft und gesättigt. Hinzu kam im letzten Jahr der lange Sommer, wodurch viele Modehändler ihre Ware nur mit großen Abschlägen verkaufen konnten. Ein Unternehmen, das sich den Widrigkeiten bis jetzt gut widersetzt hat, ist Inditex (WKN: A11873). Was die Aktie so besonders macht, kannst du hier nachlesen. 1. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...