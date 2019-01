Die Yokogawa Electric Corporation wurde erstmalig in "The Global 100", einen der weltweit führenden Nachhaltigkeitsindizes, aufgenommen. "The Global 100" gibt es seit 15 Jahren, für 2019 wurde er gestern, am 22. Januar beim Weltwirtschaftsforum in Davos von Corporate Knights, einem kanadischen Medien- und Forschungsunternehmen mit Fokus auf "sauberen Kapitalismus", veröffentlicht.

Corporate Knights analysierte für das Ranking 2019 mehr als 7.500 Unternehmen mit einem Umsatz von über 1 Mrd. USD im Vergleich zu globalen Branchenkonkurrenten mit bis zu 21 quantitativen Leistungsindikatoren, die entsprechend dem Wirkungsprofil der Branche gewichtet wurden. Yokogawa wurde in den Kategorien saubere Einnahmen* und Innovationskapazität unter den ersten 25 eingestuft.

Im Kerngeschäft -Industrielle Prozessautomatisierung arbeitet Yokogawa mit Kunden aus den Bereichen Energie, Chemie, Eisen und Stahl, Wasser und weiteren Industrien zusammen, um Produktionseffizienz und -stabilität zu verbessern, CO 2 -Emissionen und Ressourcenverbrauch zu reduzieren und Sicherheit am Arbeitsplatz zu gewährleisten. Im Jahr 2018 gründete das Unternehmen seine Zentrale für Life Innovation, um neue Lösungen für die Lebensmittel- und Pharmabranche zu entwickeln und zu einer gesunden und wohlhabenden Gesellschaft beizutragen.

"Im Rahmen unserer drei Nachhaltigkeitsziele arbeitet Yokogawa daran, Null Netto-Emissionen zu erreichen, den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft zu vollziehen sowie Wohlbefinden zu gewährleisten und für jedes Ziel haben wir für 2020 und 2030 Schlüsselindikatoren festgelegt", erklärte Takashi Nishijima, Präsident und CEO von Yokogawa. "Die Aufnahme in den Global-100-Index 2019 bestätigt, dass unsere Kerngeschäfte bereits einen soliden Beitrag zu einer nachhaltigen Gesellschaft leisten und wir werden unsere Initiativen weiter ausbauen."

Saubere Einnahmen: Prozentsatz des Gesamtumsatzes aus Produkten und Dienstleistungen, die nach der Open-Source-Klassifizierung für saubere Einnahmen von Corporate Knights als "sauber" eingestuft werden, die durch folgende und andere Quellen sowie bewährte Praktiken bestimmt wird:

Umweltfreundliche Warendienstleistungen (Green Goods Services, U.S. Bureau of Labor Statistics)

Wirtschafts-Account für umweltfreundliche und saubere Technologieprodukte (Environmental and Clean Technology Products Economic Account, Statistics Canada)

Taxonomie für Klimaschutzanleihen (Climate Bonds Taxonomy, Climate Bonds Initiative)

Yokogawa wurde 1915 gegründet und ist in den Bereichen Messung, Steuerung und Information tätig. Der Geschäftsbereich Industrieautomation bietet wichtige Produkte, Dienstleistungen und Lösungen für eine Vielzahl von Prozessindustrien wie Öl, Chemie, Erdgas, Strom, Eisen und Stahl sowie Zellstoff und Papier. Mit dem Geschäftsbereich Life Innovation will das Unternehmen die Produktivität über die gesamte Wertschöpfungskette der Pharma- und Lebensmittelbranche radikal verbessern. Die Bereiche Test Measurement, Luftfahrt und andere Branchen bieten weiterhin wichtige Instrumente und Geräte mit branchenführender Präzision und Zuverlässigkeit. Yokogawa kooperiert mit seinen Kunden über ein globales Netzwerk von 113 Unternehmen in 61 Ländern und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 3,8 Milliarden USD. Weitere Informationen finden Sie unter www.yokogawa.com.

