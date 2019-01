Europas Aktienmärkte haben ihre am Mittwochnachmittag eingefahrenen Kursgewinne zum Handelsschluss wieder abgegeben. Sie folgten damit dem Muster in New York, wo die Indizes nach anfänglichen Kursaufschlägen ebenfalls drehten. Insgesamt sind nach der jüngsten Börsenrally die Anleger wieder vorsichtiger geworden, zumal der Handelskonflikt zwischen den USA und China längst nicht vom Tisch ist. So gab es für den EuroStox50 einen nahezu unveränderten Schlusskurs, die anderen Indices mussten leicht abgeben. Favorit unter den Branchen in Europa war der Sektor Retail mit einem Plus von 1,6%. Positive Überraschungen der Handelskonzerne Ahold Delhaize, Carrefour und auch WH Smith beflügelten. Carrefour gewannen in Paris 6,9%, Ahold Delhaize an ...

