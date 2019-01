Plus 20 % Kursgewinn für Heidelberger Druck beruhten gestern auf Nachrichten, wonach sich ein Chinese einkauft und angeblich eine Übernahme plant. Ersteres geht in Ordnung, letzteres nicht. Ob Berlin diesmal zustimmt wie im Falle Kuka möchten wir bezweifeln. Denn: Heidelberger Druck ist die Nr. 1 am Weltmarkt für Bogenoffset (König & Bauer für Rotation-Offset). Ein Marktwert von 600 Mio. Euro steht gegen einen Zielumsatz von bis zu 3 Mrd. Euro im kommenden Jahr. Werden diese Ziele erreicht, ist die Aktie das Doppelte wert! Wir bescheiden uns mit vorerst 2,70 bis 2,80 Euro je Aktie gegen aktuell rund 2 Euro. Zumindest ist ein vorsichtiger Einstieg vertretbar.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info